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تداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:23 م
تداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة موانيء بورسعيد





بورسعيد محمد عزام
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أعلنت موانيء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء، تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة. 
 
وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات واحدة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وأخرى للبضائع العامة.
 
ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 

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