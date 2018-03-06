تحرير 2147 مخالفة كلبش وسحب 192 رخصة سيارة بحملات مرورية فى القاهرة







كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 2836 نموذج 125 مرور، 2147 مخالفة كلبش، حجز 3 توك توك، 130 مخالفات سير النقل، 192 سحب رخصة، 218 مخالفات دراجات بخارية، حجز 2 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.