تحرير محضر لاحدى شركات الفلاتر بالمنيا لترويجها تلوث المياه

تحرير محضر لاحدى شركات الفلاتر بالمنيا لترويجها تلوث المياهالثلاثاء، 06 مارس 2018 04:11 م
عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار
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قال الدكتور إبراهيم خالص رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، إن الشركة قامت اليوم بتحرير محضر لاحدي شركات الفلاتر ، نظرا لقيامها بعمل دعاية لمنتجاتها من خلال الترويج في عدد من مراكز المحافظة بأن مياه الشرب غير صالحة للاستعمال .
وأكد خالد فى بيان له ، أن مياه الشرب صالحة وأن ما ذكرته الشركة في دعايتها لا صحة له ، حيث يتم تحليل عينة كل ساعتين في جميع المحطات ، وإنه لا داعي للانزعاج بسبب ما اثارته تلك الشركة ، ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وكانت إحدى شركات الفلاتر قد قامت بعمل دعاية لها من خلال الترويج بان المياه ملوثة وأن البديل الوحيد لذلك استخدام فلاتر الشركة .
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