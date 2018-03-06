تحرير محضر لاحدى شركات الفلاتر بالمنيا لترويجها تلوث المياه

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور إبراهيم خالص رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، إن الشركة قامت اليوم بتحرير محضر لاحدي شركات الفلاتر ، نظرا لقيامها بعمل دعاية لمنتجاتها من خلال الترويج في عدد من مراكز المحافظة بأن مياه الشرب غير صالحة للاستعمال .

وأكد خالد فى بيان له ، أن مياه الشرب صالحة وأن ما ذكرته الشركة في دعايتها لا صحة له ، حيث يتم تحليل عينة كل ساعتين في جميع المحطات ، وإنه لا داعي للانزعاج بسبب ما اثارته تلك الشركة ، ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.