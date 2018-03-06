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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
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تحرير محضر لاحدى شركات الفلاتر بالمنيا لترويجها تلوث المياه

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:11 م
تحرير محضر لاحدى شركات الفلاتر بالمنيا لترويجها تلوث المياه عصام البديوى محافظ المنيا





المنيا-حسن عبد الغفار
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قال الدكتور إبراهيم خالص رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، إن الشركة قامت اليوم بتحرير محضر لاحدي شركات الفلاتر ، نظرا لقيامها بعمل دعاية لمنتجاتها من خلال الترويج في عدد من مراكز المحافظة بأن مياه الشرب غير صالحة للاستعمال .
 
وأكد خالد فى بيان له ، أن مياه الشرب صالحة وأن ما ذكرته الشركة في دعايتها لا صحة له ، حيث يتم تحليل عينة كل ساعتين في جميع المحطات ، وإنه لا داعي للانزعاج بسبب ما اثارته تلك الشركة ، ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
 
وكانت إحدى شركات الفلاتر قد قامت بعمل دعاية لها من خلال الترويج بان المياه ملوثة وأن البديل الوحيد لذلك استخدام فلاتر الشركة .
 
 

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