تأجيل محاكمة 5 متهمين بذبح سائق "توك توك" بالخليفة لجلسة 4 يونيو المقبل

تأجيل محاكمة 5 متهمين بذبح سائق "توك توك" بالخليفة لجلسة 4 يونيو المقبلالثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 5 متهمين بذبح سائق "توك توك" فى منطقة الخليفة، لجلسة 4 يونيون لحضور محامى المتهم الثالث.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد، عبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال إبراهيم، الرؤساء وسكرتارية عبد اللطيف، وأحمد فهمى.
وأسندت النيابة فى القضية رقم 248 لسنة 2012 للمتهمين، غريب محمد مشعال السيد، وأشرف شعبان محمد على، وأحمد عاطف فاروق سيد مرسى، وصلاح حلمى عبدالرازق، وسيد حنفى محمود ابراهيم، تهمة القتل العمد للمجنى عليه محمد عادل عبد المجيد عبد العليم مع سبق الإصرار والترصد، واستعراض القوة واستخدام العنف لإرهاب وترويع المجنى عليه وفرض سطوتهم عليه.
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