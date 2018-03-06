video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: لندن تهدد برد "مناسب وحازم" حال ضلوع دولة فى تسمم الجاسوس الروسى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:04 م
بريطانيا: لندن تهدد برد "مناسب وحازم" حال ضلوع دولة فى تسمم الجاسوس الروسى وزير الخارجية البريطانى جونسون





أ ف ب - أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية البريطانى جونسون، اليوم الثلاثاء، أن لندن تهدد برد "مناسب وحازم" فى حال ضلوع دولة فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سكريبال. 

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المرأة التى كانت برفقة الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال والذى تعرض لمحاولة اعتبر البعض أنها "اغتيال" فى أحد مراكز التسوق غربى إنجلترا بعد تعرضه لمادة مجهولة، تبين أنها ابنته ونقلا الاثنين فى حالة حرجة إلى مستشفى بريطانى.

وذكرت شرطة مقاطعة ويلتشاير أنها تلقت بلاغا بإصابة رجل وامرأة فى مركز تسوق ذا مالتينجس فى منطقة سالزبرى بعد ظهر الأحد.

من ناحية أخرى، طالبت السفارة الروسية فى لندن، وزارة الخارجية البريطانية بتقديم تفسيرات لتسمم الكولونيل السابق لدى الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجى سكريبال في منطقة سالزبوري بجنوب إنجلترا. 

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الروسية في لندن - في تصريح بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "طالبت السفارة الروسية السلطات البريطانية ووكالات إنفاذ القانون بالتدخل الفوري وإبلاغ السفارة والمجتمع البريطاني بحقيقة الأمر من أجل وضع حد لتشويه صورة روسيا. فضلا عن مطالبة الخارجية البريطانية بتقديم التفسيرات حيال هذا الشأن".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وسائل إعلام بريطانية: جاسوس روسى سابق فى حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة

ديلى ميل: مخاوف فى موسكو من استخدام حادث الجاسوس الروسى السابق بلندن ضدها

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة