بريطانيا: لندن تهدد برد "مناسب وحازم" حال ضلوع دولة فى تسمم الجاسوس الروسى







أ ف ب - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية البريطانى جونسون، اليوم الثلاثاء، أن لندن تهدد برد "مناسب وحازم" فى حال ضلوع دولة فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سكريبال.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المرأة التى كانت برفقة الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال والذى تعرض لمحاولة اعتبر البعض أنها "اغتيال" فى أحد مراكز التسوق غربى إنجلترا بعد تعرضه لمادة مجهولة، تبين أنها ابنته ونقلا الاثنين فى حالة حرجة إلى مستشفى بريطانى.

وذكرت شرطة مقاطعة ويلتشاير أنها تلقت بلاغا بإصابة رجل وامرأة فى مركز تسوق ذا مالتينجس فى منطقة سالزبرى بعد ظهر الأحد.

من ناحية أخرى، طالبت السفارة الروسية فى لندن، وزارة الخارجية البريطانية بتقديم تفسيرات لتسمم الكولونيل السابق لدى الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجى سكريبال في منطقة سالزبوري بجنوب إنجلترا.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الروسية في لندن - في تصريح بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "طالبت السفارة الروسية السلطات البريطانية ووكالات إنفاذ القانون بالتدخل الفوري وإبلاغ السفارة والمجتمع البريطاني بحقيقة الأمر من أجل وضع حد لتشويه صورة روسيا. فضلا عن مطالبة الخارجية البريطانية بتقديم التفسيرات حيال هذا الشأن".