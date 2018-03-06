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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
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بدء حملة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية تنفيذا لمبادرة الرئيس

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:15 م
بدء حملة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية تنفيذا لمبادرة الرئيس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن حملة للتسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، حيث تقوم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض بمقر المديرية والمكاتب التابعة لها، تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة "حماية" لتنظيم الإطار التأمينى الذى سيشمل هذه الفئات من العمالة.

 

وتقوم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتسجيل المجانى وفقا للاستمارة المشار إليها والمتضمنة كود المحافظة ورقم مسلسل، ويدون فيها بيانات الاسم الرباعى والرقم القومى ومحل الإقامة ورقم التليفون والمهنة أو النشاط والسن والمؤهل الدراسى إن وجد، والخبرات السابقة إن وجدت، وذلك بمكاتب القوى العاملة بالمديرية.


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