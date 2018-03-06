بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:22 ص
هتشترى بكام
إضافة تعليق
يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور
إضافة تعليق
صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين
بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة