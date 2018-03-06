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الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
خالد صلاح
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بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:22 ص
بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام





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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور


 

 


 

 


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أسعار السلع

هتشترى بكام




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