video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انعقاد ملتقى "مصر للإعلام والإنتاج" 16 أبريل المقبل

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:25 م
انعقاد ملتقى "مصر للإعلام والإنتاج" 16 أبريل المقبل الدكتور علاء عز " أمين عام الاتحاد العام للغرف التجاريه "





كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق

 

عقد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الشعبة العامة للإعلام ومنتجى الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بمقر الاتحاد، لبحث مجموعة من القرارات المهمة وأوجه التعاون بين الشعبة والاتحاد خلال الفترة القادمة.

 

 

قال أبوذكرى: عقد الاجتماع بحضور اثنين من أعضاء الشعبه وهم المنتجين عصام شعبان وأحمد أيوب وتم خلال الجلسة الاتفاق على سفر وفود من أعضاء الشعبه فى جولات عمل آلى مجموعه من الدول العربيه تحت اشراف أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه " مشيرا أنه تم اختيار كلا من الكويت والسعوديه والإمارات كاولى جولات الوفد لتنشيط الشعبه فى الوطن العربى وزياده التعاون الاعلامى مع الدول الشقيقه.

 

وأوضح ابوذكرى: أنه سيتم التواصل مع المؤسسات الاعلاميه الحكوميه والخاصه فى عدد من الدول العربيه المختلفه آلى جانب 22 منظمه عربيه تعمل تحت مظله الاتحاد العام للمنتجين العرب وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجاريه للاتفاق على مواعيد الزيارات والتجهيز والتحضير لسفر وفود الشعبه خلال الفترة القادمه.

 

وأضاف ابوذكرى: خلال الاجتماع تقرر تأجيل موعد ملتقى " مصر للاعلام والإنتاج " الذى كان مقررا انعقادة فى السابع من أبريل القادم آلى 16 من الشهر نفسه وذلك نظرا لانشغال أحمد الوكيل " رئيس اتحاد العام للغرف التجاريه " وسفرة آلى بلجيكا فى ذلك التوقيت.

 

ومن جانبها أشادت المنتجه مها سليم " عضو الشعبة ": بهذة الخطوة مؤكدة على اهميه وضرورة السفر للدول العربيه لإتاحه الفرصه لتسويق وتوزيع الأعمال الدرامية المصريه بشكل أوسع فى المنطقه العربيه والتواصل مع القنوات الفضائيه الغير معروفه لدينا هناك والانفتاح بشكل أكبر على السوق الاعلامى العربى مما يساهم فى عودة الرياده للدراما المصريه فى المنطقه العربيه من جديد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع الغذائية الأساسية يكفى لشهر رمضان

اتحاد الغرف التجارية: 86 شركة مصرية تشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

الاتحاد العام للغرف التجاريه

الشعبه العامه للاعلام

اقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة