انعقاد ملتقى "مصر للإعلام والإنتاج" 16 أبريل المقبل







كتب : حسام الشقويرى

عقد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الشعبة العامة للإعلام ومنتجى الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح بمقر الاتحاد، لبحث مجموعة من القرارات المهمة وأوجه التعاون بين الشعبة والاتحاد خلال الفترة القادمة.

قال أبوذكرى: عقد الاجتماع بحضور اثنين من أعضاء الشعبه وهم المنتجين عصام شعبان وأحمد أيوب وتم خلال الجلسة الاتفاق على سفر وفود من أعضاء الشعبه فى جولات عمل آلى مجموعه من الدول العربيه تحت اشراف أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه " مشيرا أنه تم اختيار كلا من الكويت والسعوديه والإمارات كاولى جولات الوفد لتنشيط الشعبه فى الوطن العربى وزياده التعاون الاعلامى مع الدول الشقيقه.

وأوضح ابوذكرى: أنه سيتم التواصل مع المؤسسات الاعلاميه الحكوميه والخاصه فى عدد من الدول العربيه المختلفه آلى جانب 22 منظمه عربيه تعمل تحت مظله الاتحاد العام للمنتجين العرب وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجاريه للاتفاق على مواعيد الزيارات والتجهيز والتحضير لسفر وفود الشعبه خلال الفترة القادمه.

وأضاف ابوذكرى: خلال الاجتماع تقرر تأجيل موعد ملتقى " مصر للاعلام والإنتاج " الذى كان مقررا انعقادة فى السابع من أبريل القادم آلى 16 من الشهر نفسه وذلك نظرا لانشغال أحمد الوكيل " رئيس اتحاد العام للغرف التجاريه " وسفرة آلى بلجيكا فى ذلك التوقيت.

ومن جانبها أشادت المنتجه مها سليم " عضو الشعبة ": بهذة الخطوة مؤكدة على اهميه وضرورة السفر للدول العربيه لإتاحه الفرصه لتسويق وتوزيع الأعمال الدرامية المصريه بشكل أوسع فى المنطقه العربيه والتواصل مع القنوات الفضائيه الغير معروفه لدينا هناك والانفتاح بشكل أكبر على السوق الاعلامى العربى مما يساهم فى عودة الرياده للدراما المصريه فى المنطقه العربيه من جديد.