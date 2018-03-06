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اليوم.. مؤتمر جماهيرى لمستقبل وطن لدعم السيسي بكفر الشيخ

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. مؤتمر جماهيرى لمستقبل وطن لدعم السيسي بكفر الشيخ مؤتمر لمستقبل وطن لدعم السيسي - أرشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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 يعقد حزب مستقبل وطن، بقاعة ساحة الفندق التعليمى الفندقية بغرب محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أشرف رشاد، غدا الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا فى كفر الشيخ، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس الحالى، تحت رعاية وحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب سامح حبيبى رئيس قطاع وسط الدلتا.

قال سلامة الويشى، أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، :"يشارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء وقيادات الحزب بكفرالشيخ، إلى جانب أهالى المحافظة وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة وبعض رموز الفن والرياضة".

يذكر أن فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة  تنتهى فى 23 مارس الحالى، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 


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