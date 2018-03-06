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اليوم.. تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية فى قضية المحور الإعلامي للإخوان

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:01 ص
اليوم.. تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية فى قضية المحور الإعلامي للإخوان محكمة،ارشيفية





كتبت أمنية الموجي
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تستكمل اليوم الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع محمد القصاص عضو حزب مصر القوية،  لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية ، ومن المقرر أن تنظز النيابة تجديد حبس المتهم علي ذمة استكمال التحقيقات في القضية. 
 
وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم علي خلفية استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

 


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