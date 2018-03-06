اليمن: ميليشيات الحوثى تحتجز ناقلات نفط وغاز فى ذمار

اليمن: ميليشيات الحوثى تحتجز ناقلات نفط وغاز فى ذمارالثلاثاء، 06 مارس 2018 04:04 م
دمار فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثى الانقلابية احتجزت العشرات من ناقلات النفط والغاز فى نقاط أمنية وجمركية أنشأتها مؤخرا فى محافظة ذمار ومنعتها من الوصول إلى صنعاء .
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - أن 40 ناقلة محملة بالغاز غادرت مأرب قبل يومين فى طريقها إلى صنعاء، لكن ميليشيات الحوثى احتجزتها.
يشار إلى أن الميليشيات تسعى لفرض رسوم جمركية على مشتقات الوقود التى يتم شراؤها من محافظة مأرب قبل دخولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات أسوة بالسلع المستوردة من الخارج .
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