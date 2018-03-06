video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول غرق طفل اثناء استحمامه بنيل الحوامدية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:12 م
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول غرق طفل اثناء استحمامه بنيل الحوامدية انتشال غريق - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على طالب بالمرحلة الإعدادية، غرق أثناء استحمامه بنهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة طفل توفى غرقاً بنهر النيل بمنطقة الحوامدية التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وبالتحرى تبين أنها جثة طفل فى أوائل العقد الثانى من عمره، وانه توفى غرقاً اثناء استحمامه بالنيل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف هوية غريق بترعة المحمودية

الإنقاذ النهرى: الأشجار وعدم تعاون أصحاب المراكب أبرز معوقات إنقاذ الغريق

اخبار الحوادث

حوادث

غرق

استحمام

الحوامدية

نهر النيل




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة