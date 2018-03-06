النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول غرق طفل اثناء استحمامه بنيل الحوامدية







كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على طالب بالمرحلة الإعدادية، غرق أثناء استحمامه بنهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة طفل توفى غرقاً بنهر النيل بمنطقة الحوامدية التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وبالتحرى تبين أنها جثة طفل فى أوائل العقد الثانى من عمره، وانه توفى غرقاً اثناء استحمامه بالنيل.