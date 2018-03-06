الملحقية الثقافية السعودية: نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للدارسين بمصر







كتبت آمال رسلان

شاركت الملحقية الثقافية فى السفارة السعودية بالقاهرة، فى أعمال منتدى التواصل الاجتماعى 2018 "اللغة الجديدة للشباب العربى"، الذى نظمته مؤسسة مسك الخيرية واستضافته جامعة القاهرة، على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقال الملحق الثقافى السعودى، الدكتور خالد بن عبد الله النامى، فى بيان صادر عن الملحقية الثقافية اليوم الثلاثاء، إن الملحقية تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلبة السعوديين الدارسين فى مصر، بما يتماشى مع لغة العصر، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التفاعلى وربطه بمواقع التواصل الاجتماعى، لتوفير وسائل تقنية سريعة ومتطورة للتواصل مع الطلاب والطالبات، وتعزيز سبل التواصل المباشر مع كل الجامعات والمؤسسات التعليمية فى مصر، بما يرسخ علاقات التعاون العلمى والثقافى، ويسهم فى تحقيق النهضة.

وأضافت الملحقية فى بيانها، أن المنتدى استضاف عددا كبيرا من مشاهير "السوشيال ميديا" والمؤثرين فى أوساط مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وشهد التعرف عن قرب على التحديات التى يواجهها الشباب، والفرص التى تتيحها لهم وسائل الإعلام الجديدة، وكيف يمكن توجيهها لتحقيق مستقبل أفضل وتناول المنتدى لعدد من القضايا حول أهمية الاستفادة من قوة التواصل الاجتماعى والمستقبل الرقمى وعدد من الموضوعات الأخرى.