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المطرب اللبنانى جو رعد يعلن ترشحه للانتخابات النيابية فى لبنان

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:55 م
المطرب اللبنانى جو رعد يعلن ترشحه للانتخابات النيابية فى لبنان جو رعد





كتبت مريم بدر الدين
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أعلن المطرب اللبنانى جو رعد، عن ترشحه فى الانتخابات النيابية اللبنانية والمقبلة، المقرر عقدها فى 6 مايو المقبل.، قبل ساعات من إغلاق باب الترشيح.

وكتب جو رعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعلن أنا جو رعد ترشحى للانتخابات النيابية فى بيروت، مرشحا مستقلا غير تابع لأية جهة سياسية، تابع لقناعاتى وإيماني بأن غدا يوم أفضل".

وتساءل العديد من مستخدمى "تويتر"، عن مدى جدية رعد فى الترشح، أم أنها تصب ضمن تهكمه على كثرة المرشحين.

 

 


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جو رعد

لبنان

انتخابات نيابية




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