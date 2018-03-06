المصالحة الروسى: مستعدون لتوفير مخرج آمن للمسلحين وأسرهم من الغوطة الشرقية

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أكد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، استعداده لضمان الخروج الآمن للمسلحين من الغوطة الشرقية وأفراد أسرهم، إذا كانوا لا يريدون السماح للمدنيين من مغادرة المناطق التى يسيطرون عليها.

ودعا المركز - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين - جميع قادة الجماعات المسلحة فى الغوطة الشرقية لضمان خروج آمن ومن دون عوائق للمدنيين من المناطق التى يسيطروا عليها، متابعًا أنه "إذا كنتم لا تريدون الإفراج عن المدنيين من مناطق سيطرتكم، نحن (مركز المصالحة) مستعدون لضمان خروجكم وعوائلكم بشكل آمن من الغوطة الشرقية. لهذا الغرض سيتم توفير وسائل نقل بالعدد المطلوب، وتقديم الحماية على طول الطريق".



وأضاف مركز المصالحة أنه يضمن سلامة جميع المسلحين، الذين قرروا مغادرة الغوطة مع أسلحتهم الشخصية ومع أسرهم، مطالبا قادة تلك الجماعات بـ"القيام بكل ما هو ضرورى لتخفيف معاناة المدنيين فى أقرب وقت ممكن وضمان الدخول السلس للمساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية".