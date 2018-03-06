المرور: تكثيف الخدمات المرورية بحدائق القبة بسبب أعمال إصلاحات لمدة 3 أشهر







كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تطوير فى شارع الشيخ غراب بحدائق القبة لمدة 3 أشهر، بعد حصول الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على تصريح استكمال إنشاء 2 دفع واستقبال بشارع الشيخ غراب بحدائق القبة، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

وستكون اﻷعمال باستقطاع 3 أمتار من الاتجاه القادم من شارع ولى العهد بطول 8 أمتار وترك حارة لمرور السيارات، وكذا استقطاع 5 أمتار فى اتجاه شارع ولى العهد، وترك حارة مرورية لمرور السيارات، وسوف تكون الأعمال ليلا ونهارا فى الفترة من 8/3/2018 وحتى 4/6/2018.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتيسير الحركة المرورية.