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المرور: تكثيف الخدمات المرورية بحدائق القبة بسبب أعمال إصلاحات لمدة 3 أشهر

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:03 م
المرور: تكثيف الخدمات المرورية بحدائق القبة بسبب أعمال إصلاحات لمدة 3 أشهر غلق طريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تطوير فى شارع الشيخ غراب بحدائق القبة لمدة 3 أشهر، بعد حصول الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على تصريح استكمال إنشاء 2 دفع واستقبال بشارع الشيخ غراب بحدائق القبة، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.
 
وستكون اﻷعمال باستقطاع 3 أمتار من الاتجاه القادم من شارع ولى العهد بطول 8 أمتار وترك حارة لمرور السيارات، وكذا استقطاع 5 أمتار فى اتجاه شارع ولى العهد، وترك حارة مرورية لمرور السيارات، وسوف تكون الأعمال ليلا ونهارا فى الفترة من 8/3/2018 وحتى 4/6/2018.
 
وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتيسير الحركة المرورية.
 
 

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