المرصد السورى: 800 قتيل مدنى حصيلة القصف فى الغوطة الشرقية

المرصد السورى: 800 قتيل مدنى حصيلة القصف فى الغوطة الشرقيةالثلاثاء، 06 مارس 2018 05:13 م
القصف فى سوريا - أرشيفة
أ ف ب
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قتل 800 مدنى خلال أكثر من أسبوعين من حملة القصف العنيف على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الانسان.
ووثق المرصد السورى مقتل 19 مدنياً فى غارات جوية الثلاثاء ما رفع الحصيلة منذ 18 فبراير إلى 800، بينهم 177 طفلاً. وتزامن تصعيد القصف مع هجوم بري تمكن الجيش السوري خلاله من تقليص مساحة سيطرة الفصائل المعارضة.
وفى وقت سابق، ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش السورى استعادت كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.
كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون - فى وقت سابق اليوم - جراء سقوط قذائف صاروخية على حى باب توما ومدينة جرمان بالعاصمة السورية دمشق وريفها، فيما تمكن الجيش السورى أمس من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة.
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