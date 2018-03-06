المدير التنفيذى لـBMW: التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية ستضر بالوظائف الأمريكية

أ.ش.أ

أكد هارالد كروجر المدير التنفيذى لشركة "بى إم دبليو" الألمانية الشهيرة للسيارات، أن فرض تعريفة جمركية على واردات السيارات فى الولايات المتحدة، إذا تم تطبيقه، سيلحق الضرر بفرص العمل فى ثانى أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وقال كروجر، فى تصريحات خلال معرض للسيارات بمدينة جنيف السويسرية، أوردها راديو "صوت أمريكا" اليوم الثلاثاء، إذا تم وضع حواجز تعريفية فهذا سيؤثر على فرص العمل فى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الشركة لديها وضع أفضل من منافسيها فى أمريكا بسبب مصنعها فى ولاية "ساوث كارولينا".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد - يوم السبت الماضى - شركات صناعة السيارات الأوروبية، بفرض ضريبة على وارداتها فى حالة رد الاتحاد الأوروبى على خطته التى تقضى بفرض تعريفات جمركية على الألمونيوم والصلب.