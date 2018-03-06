المتهم بسرقة خزينة كهرباء البدرشين: طمعت فى الفلوس لشراء قطعة أرض







كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بسرقة مبلغ 350 ألف جنيه من خزينة شركة كهرباء البدرشين، عقب القبض عليه أنه كان يرغب فى شراء قطعة أرض، مما دفعه للاستيلاء على النقود من داخل الخزينة، ثم أخفاها بمقر الشركة لحين انتهاء رجال المباحث من إجراء المعاينة، فى محاولة لإبعاد الشبهة عنه.

وأضاف المتهم "س.ع" عامل بشركة الكهرباء، أنه وضع النقود داخل حقيبة عقب سرقتها، وأخفاها بإحدى الغرف، وعقب اكتشاف أمره والقبض عليه أرشد عن مكان إخفائها، مؤكدا عدم إنفاقه أى مبلغ من النقود التى استولى عليها.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد اكتشاف مسئولى محطة كهرباء البدرشين وجود كسر بالخزينة، واختفاء مبلغ 350 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمحطة وراء ارتكاب السرقة، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته فى شراء قطعة أرض، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.