الكويت تقدم 740 ألف دولار دعما لإدارة الأوقاف فى البحرين

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قدمت الكويت دعمًا ماليًا بقيمة 223 ألف دينار كويتى (نحو 740 ألف دولار)، إلى إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين، فى إطار دورها لدعم الأعمال الخيرية إقليميًا ودوليًا.

وقام عميد السلك الدبلوماسى، سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، بتسليم الدعم الذى قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين الدكتور راشد الهاجرى.

وقال سفير الكويت لدى البحرين عزام الصباح - فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء - إن هذا الدعم يعد تأكيدًا على دور الكويت الريادى فى دعم الأعمال الخيرية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن أصحاب الأيادى البيضاء فى الكويت، سيواصلون دعم مثل هذه الأعمال، انطلاقًا من دور البلاد الإنسانى فى تخفيف الأعباء والمساعدة على تلبية متطلبات المحتاجين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن شكره وتقديره على الدعم الكويتى للمشروعات التى تتبناها الأوقاف البحرينية، مشددًا على عمق العلاقات الثنائية والأخوية التى تربط بين البحرين والكويت فى جميع المجالات.