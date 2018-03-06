القومى للمرأة يستقبل غدا رئيس "الوطنية للانتخابات" لمناقشة خطة انتخابات الرئاسة







كتب محمود راغب

ينظم المجلس القومى للمرأة، غدا الأربعاء، لقاء بمقر المجلس، بمشاركة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمستشارة ريم هندى عضوة الهيئة .

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن اللقاء يستهدف التعريف بدور الهيئة، ومناقشة خطة الهيئة لادارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ومشاركة المرأة فيها، واستعراض جهود المجلس فى توعيه المرأة المصرية وتحفيزها للمشاركة .