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القوات العراقية تدمر عدد من الانفاق التابعة لداعش فى قصف جوى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:30 م
القوات العراقية تدمر عدد من الانفاق التابعة لداعش فى قصف جوى الجيش العراقى





أ ش أ
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أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء الركن نجم عبد الله الجبورى تدمير عدد من الأنفاق ومضافات التابعة لتنظيم "داعش" بقصف جوى والعثور على كدس كبير للأسلحة جنوب المحافظة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء عن الجبورى قوله إن القوات الأمنية وباشتراك فرقتى ٢٠ و١٦ وبإشراف طيران التحالف الدولى دمرت اهدافا، موضحا أن هى عبارة عن أنفاق ومضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى مقالع الحصى فى ناحية حمام العليل بين قريتى العريج والشورى جنوب نينوى.


وأضاف الجبورى أن شرطة نينوى عثرت على مخزن كبير للأسلحة التابعة لتنظيم داعش جنوب نينوى.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أعلن مؤخرا فى بيان النصر تحرير الموصل من تنظيم داعش بالكامل.


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