القوات الصومالية تشن عملية أمنية موسعة فى مدينة "بلدوين" بوسط البلاد

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شنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية موسعة فى مدينة "بلدوين" عاصمة محافظة هيران بوسط البلاد.

وصرح حسين عثمان مومين، نائب محافظ هيران للشئون الأمنية لإذاعة "شابيلي" الصومالية بأن العملية تهدف إلى تدعيم الحالة الأمنية بالمدينة.



وأضاف أن القوات الصومالية صادرت أسلحة غير قانونية أثناء العملية وألقت القبض على العديد من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لحركة "الشباب" المتطرفة فى البلاد.



وقال مومين إنهم سيستمرون فى إجراء مثل تلك العمليات حتى يتم استعادة الأمن وطرد كل المتعاطفين مع حركة "الشباب" من السكان المحليين.

يذكر أن حركة "الشباب" ضربت مدينة بلدوين عدة مرات بالرغم من سيطرة القوات الصومالية وقوات من جيبوتي، ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، على المدينة منذ سنوات.