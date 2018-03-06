القوات الصومالية تشن عملية أمنية موسعة فى مدينة "بلدوين" بوسط البلاد

القوات الصومالية تشن عملية أمنية موسعة فى مدينة "بلدوين" بوسط البلادالثلاثاء، 06 مارس 2018 05:01 م
القوات الصومالية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
شنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية موسعة فى مدينة "بلدوين" عاصمة محافظة هيران بوسط البلاد.
وصرح حسين عثمان مومين، نائب محافظ هيران للشئون الأمنية لإذاعة "شابيلي" الصومالية بأن العملية تهدف إلى تدعيم الحالة الأمنية بالمدينة.
وأضاف أن القوات الصومالية صادرت أسلحة غير قانونية أثناء العملية وألقت القبض على العديد من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لحركة "الشباب" المتطرفة فى البلاد.
وقال مومين إنهم سيستمرون فى إجراء مثل تلك العمليات حتى يتم استعادة الأمن وطرد كل المتعاطفين مع حركة "الشباب" من السكان المحليين.
يذكر أن حركة "الشباب" ضربت مدينة بلدوين عدة مرات بالرغم من سيطرة القوات الصومالية وقوات من جيبوتي، ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، على المدينة منذ سنوات.
إضافة تعليق
كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا
على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة