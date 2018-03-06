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القبض على شقيق قيادى إخوانى أثناء محاولته تهريب حشيش له داخل باكو شاى بطرة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:17 م
القبض على شقيق قيادى إخوانى أثناء محاولته تهريب حشيش له داخل باكو شاى بطرة سجن طرة - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيق قيادى إخوانى، أثناء محاولته إدخال مخدر الحشيش داخل باكو شاى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تمكن رجال المباحث بسجن طرة من القبض على، مراقب صحة بوزارة الصحة، أثناء زيارته لشقيقه القيادى الإخوانى المحبوس على ذمة إحدى قضايا الإرهاب، وذلك بعد تفتيشه والعثور معه على مخدر الحشيش داخل باكوا شاى.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 

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