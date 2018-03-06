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القابضة الكيماوية: استمرار الدراسات الفنية لتحديد مصير القومية للأسمنت

الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:23 م
القابضة الكيماوية: استمرار الدراسات الفنية لتحديد مصير القومية للأسمنت وليد الرشيدى يتحدث للزميل عبد الحليم سالم





كتب عبد الحليم سالم
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كشف وليد الرشيدى العضو المتفرغ للشؤن المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه و رئيس مجلس إدارة القابضة عماد الدين مصطفى ورئيس القومية للأسمنت محمد حسنين رضوان ، شهدوا اليوم مناقشات فى مجلس النواب بحضور نحو 15 نائبا حول مصير الشركة القومية للأسمنت .

وأضاف وليد الرشيدى ل" اليوم السابع" أن الدرسات الفنية حول الشركة ما تزال مستمرة  ،وهى الكفيلة بتحديد مصير الشركة بعيدا عما يثار من أقوال .

وأوضح أن النواب سيعقدون غدا اجتماعا اخر، وسيتم الاتفاق على آلية التعامل مع الشركة على أن يتم ارسال التوصية إلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.

 وحول شركة كيما قال الرشيدى إنه سيعقد اجتماعا مع البنوك الوطنية التى وافقت على رفع تمويلها فى مشروع كيما 2 إلى 62% ، وهى بنوك ( البنك اﻷهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربى اﻷفريقى، والبنك العقارى المصرى، وبنك بلوم )، مؤكدا أن المشروع سيبدأ التشغيل مطلع العام المقبل .

ويهدف المشروع لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا بقدرات إنتاجية 1200 طن أمونيا فى اليوم، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1570 طناً يومياً، بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يومياً للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنوياً إلى 220 ألف طن.


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