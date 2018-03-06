الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فى إيطاليا

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أعرب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اليوم الثلاثاء، عن قلقه حول نتائج الانتخابات التشريعية والتى شهدت تقدمًا ملموسًا للأحزاب الشعبوية والمناهضة للمهاجرين.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن تصريحات وزير خارجية الفاتيكان، جاءت ردًا على سؤال - على هامش مؤتمر حول الهجرة - ما إذا كان "الكرسى الرسولي" قلقًا حول نتائج هذه الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أكد على وجوب عمل الكرسى الرسولى فى جميع الأحوال.



وأضافت القناة أن هذا يُعد أول رد فعل عام للفاتيكان حول نتائج الانتخابات.

يُشار إلى أن الكاردينال بيترو بارولين يتولى المرتبة الثانية بعد البابا فرانسيس فى الترتيب الهرمى للكرسى الرسولي.

جدير بالذكر أنه عقب فرز الغالبية العظمى من الأصوات، احتلت حركة خمس نجوم المرتبة الأولى بين الأحزاب بنيلها 32.5% من أصوات الناخبين، بينما تراجع الحزب الديمقراطي، الذى كان يترأسه رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزي، بصورة كبيرة حيث لم ينل سوى 18.7% من الأصوات. وتفوقت رابطة الشمال (17.5%) على حزب فورزا إيطاليا (14%)، بزعامة برلوسكوني، داخل ائتلاف يمين-الوسط ، ولكن لم تتمكن الكيانات السياسية مجتمعة فى هذا التحالف من بلوغ 40% من الأصوات للفوز بالأغلبية البرلمانية.