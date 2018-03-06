video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فى إيطاليا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:14 م
الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فى إيطاليا بابا الفاتيكان





أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اليوم الثلاثاء، عن قلقه حول نتائج الانتخابات التشريعية والتى شهدت تقدمًا ملموسًا للأحزاب الشعبوية والمناهضة للمهاجرين


وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن تصريحات وزير خارجية الفاتيكان، جاءت ردًا على سؤال - على هامش مؤتمر حول الهجرة - ما إذا كان "الكرسى الرسولي" قلقًا حول نتائج هذه الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أكد على وجوب عمل الكرسى الرسولى فى جميع الأحوال.
 

وأضافت القناة أن هذا يُعد أول رد فعل عام للفاتيكان حول نتائج الانتخابات.
يُشار إلى أن الكاردينال بيترو بارولين يتولى المرتبة الثانية بعد البابا فرانسيس فى الترتيب الهرمى للكرسى الرسولي.
جدير بالذكر أنه عقب فرز الغالبية العظمى من الأصوات، احتلت حركة خمس نجوم المرتبة الأولى بين الأحزاب بنيلها 32.5% من أصوات الناخبين، بينما تراجع الحزب الديمقراطي، الذى كان يترأسه رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزي، بصورة كبيرة حيث لم ينل سوى 18.7% من الأصوات. وتفوقت رابطة الشمال (17.5%) على حزب فورزا إيطاليا (14%)، بزعامة برلوسكوني، داخل ائتلاف يمين-الوسط ، ولكن لم تتمكن الكيانات السياسية مجتمعة فى هذا التحالف من بلوغ 40% من الأصوات للفوز بالأغلبية البرلمانية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. مسئول بارز فى الفاتيكان يخضع أمام القضاء الأسترالى بتهم جنسية

الفاتيكان

اخبار الفاتيكان

اخبار ايطاليا

اخبار العالم




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة