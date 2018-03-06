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العثور على 2416 أمبولا وأدوية صالحة للاستخدام بجوار مستشفى الحسينية بالشرقية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:51 ص
العثور على 2416 أمبولا وأدوية صالحة للاستخدام بجوار مستشفى الحسينية بالشرقية أمن المستشفى بجانب المضبوطات





الشرقية - إيمان مهنى
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عثر أهالى مركز الحسينية بالشرقية، على كميات كبير من الأودية والحقن والمستلزمات الطيبة خلف سور المستشفى المركزى.

 

وقال ماهر منصور أحد الأهالى ومكتشف الواقعة، لـ"اليوم السابع"، إنه لاحظ مجموعة الكرتين خلف المستشفى وبفحصها تبين أنها أدوية وحقن ومستلزمات طبية، أنه ظن أنها منتهية الصلاحية، وبعد فحصها وتواريخ الإنتاج تبين أنها صالحة للاستخدام حتى عام 2020.

 

وقال مصدر مسئول بمستشفى الحسينية، إنه جار التحقيق لمعرفة الشخص الذى قام بتهريب تلك المستلزمات الطبية والأودية وفحص الكاميرات على البوابات، لافتا أن الأمن الإدارى قام بتحرير محضر بالواقعة، وأن الكمية المضبوطة حوالى 2416 أمبول مياه صالح للاستخدام، وخمس كراتين لأخرى بها بعض المستلزمات المنتهية الصلاحية.

 
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