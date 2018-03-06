العثور على سيارة سائق بشركة بعد نشر "اليوم السابع" قصة سرقتها بمدينة بدر

العثور على سيارة سائق بشركة بعد نشر "اليوم السابع" قصة سرقتها بمدينة بدرالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:53 م
سائق الشركة بعد التعدى عليه بالضرب وسرقة سيارته
كتب أحمد حسنى
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عثرت مباحث قسم بدر، اليوم الثلاثاء، على السيارة الخاصة بأحمد إبراهيم عبد المعبود سائق "أوبر" بعد سرقتها منه بالإكراه من قبل ثلاثة شباب الأسبوع الماضى بمنطقة بدر، بعد نشر "الْيَوْمَ السابع" قصته بيوم واحد.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتسليم السيارة لصاحبها بعد رفع البصمات وأدوات الجريمة.
كان أحمد تعرض لخدعة من بعض الأشخاص، الذين طلبوا منه توصليهم، وخططوا للتخلص منه وسرقة السيارة، ففى مساء أحد الأيام طلبه ثلاثة شباب لتوصيلهم إلى منطقة بدر، فأسرع لتوصيلهم حتى يعود بعدها إلى بيته، واصطحبه المتهمون إلى منطقة "صبحى حسين" التى تعرف ببعدها عن المساكن، وتحيطها الصحراء.
وبمجرد وصول الضحية لهذه المنطقة، انقض أحد هؤلاء الشباب عليه لإيقاف السيارة، فيما قام الآخران بطعنه بالسلاح الأبيض "مطوة" 20 طعنة بقدمه ومنطقة المعدة، وتجريده من ملابسه وسرقة كل متعلقاته وتليفونه المحمول، وسرقوا السيارة الخاصة به ماركة "ميتسوبيش لانسر"، والتى تحمل رقم "ب ل و 752" وفروا هاربين، تاركين الضحية وسط الصحراء يصارع الموت.
وتصادق مرور "توك توك" بالقرب من مكان الحادث، فصرخ الضحية بكل ما تبقى له من أمل فى الحياة، مستمسكا بخيوط النجاة، ليتوجه سائق " التوك توك" لإنقاذه، ونقله للمستشفى.
وحرر أحمد محضرا بالواقعة، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة إجراء التحريات للقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة، كما أمرت النيابة الشركة الخاصة بتوصيل المواطنين، والتى يعمل بها المجنى عليه، بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالضحية، ومن اتصل به خلال فترة عمله يوم الحادث.
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