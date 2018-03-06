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العاملون بالعامة للبترول بغارب ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس فى الانتخابات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:42 م
العاملون بالعامة للبترول بغارب ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس فى الانتخابات عمال البترول المشاركين فى المؤتمر





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم العاملون بالشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب، بالاشتراك مع عمال شركات البترول الأخرى، وبالتنسيق مع حملة "معاك من أجل مصر" بالبحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا بالصالة المغطاة بالشركة العامة للبترول، وذلك لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

 

وحضر المؤتمر المفكر ثروت الخرباوى والمهندس عدلى القيعى مدير إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى، والمهندس محسن النوبى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، واللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، وحمادة غلاب وأحمد الضوى عضوا مجلس النواب عن الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، وعدد كبير من العاملين بقطاع البترول والمواطنين برأس غارب.

 

وأكد ثروت الخرباوى فى المؤتمر أهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة وممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والإدلاء بأصواتهم، وأن الرئيس السيسى يثبت كل يوم حبه لوطنه والتضحية من أجله والعمل على رفعة شأنه، وأنه أعاد مصر إلى مكانتها فى العالم أجمع.

 

وأوضح أحمد عباس، رئيس اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول بغارب، أن عمال البترول يعملون فى قطاع استراتيجى وهم حراس الوطن وحدوده، وأن العاملين بقطاع البترول يقفون مع الرئيس السيسى، لحماية مصر وزيادة الإنتاج واستكمال بناء مصر الحديثة، وأن إقامة المؤتمر هى أقل ما يمكن أن يقدمه العاملون بالقطاع.

 

1 (1)
جانب من المؤتمر

 

 
3 (1)
حضور المؤتمر
 
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عمال البترول المشاركون فى المؤتمر

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