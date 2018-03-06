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الظواهرى يدعو المسلمين فى المغرب العربى إلى مقاتلة فرنسا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:30 م
الظواهرى يدعو المسلمين فى المغرب العربى إلى مقاتلة فرنسا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى





أ ش أ
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دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى المسلمين فى المغرب العربى إلى مقاتلة الجنود الفرنسيين فى منطقة الساحل الأفريقى كما جاء فى شريط فيديو نشرته الثلاثاء مجموعة سايت الأمريكية لرصد المواقع المتطرفة.

وفى شريط بعنوان "فرنسا قد عادت يا أحفاد الاسود" مدته نحو سبع دقائق ولا يتضمن أى اشارة إلى تاريخه، لم يشر خليفة اسامة بن لادن باى شكل من الاشكال الى هجمات واغادوغو الاخيرة التى تبنتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة والتى تنشط فى مالى.

وقد تعرضت السفارة الفرنسية ورئاسة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو لهجمات الجمعة. واسفر هذا الهجوم المزدوج المتزامن عن سبعة قتلى وأكثر من 80 جريحا فى صفوف قوات الأمن، بينما تم قتل تسعة متطرفين.

وأكد الظواهرى فى رسالته المصورة أن "هؤلاء من قاتلهم آباؤكم وقتلوهم وطردوهم، ها قد عادوا ليقتلوا اخوانكم المسلمين ويطردوهم، ويذكرونكم انكم ما زلتم تحت احتلالهم وقهرهم" فى اشارة الى فترة الاستعمار الفرنسيى

كما تحدث عن فشل ثورات الربيع العربى معتبرا أن "الفساد القديم قد عاد اشد ضراوة وفسادا..." .

وسبق لايمن الظواهرى ان هدد فرنسا فى رسائله، كما فى سبتمبر الماضى حين دعا المسلمين فى المغرب العربى وافريقيا إلى "تلقين الفرنسيين درسا" فهم "قتلوا آباءكم واحتلوا أرضكم وعذبوا أجدادكم".

وينتشر نحو أربعة آلاف جندى فرنسى فى منطقة الساحل فى اطار عملية برخان لمحاربة المتطرفين اضافة الى قوات خمس دول هى بوركينا فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر وتشاد.


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