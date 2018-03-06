الصحة: وفاة مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادث مرورى أعلى محور 26 يوليو

الصحة: وفاة مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادث مرورى أعلى محور 26 يوليوالثلاثاء، 06 مارس 2018 11:39 ص
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم عدة سيارات، أعلى محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان، بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى زايد التخصصى.
وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وكسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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