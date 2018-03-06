الصحة تقدم العلاج بالمجان لـ 47 ألف مواطن بـ 19 محافظة من خلال القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ 47 ألف و759 مواطن من خلال 35 قافلة طبية تم تنفيذها فى 19محافظة خلال النصف الأخير من شهر فبراير الماضى.



وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى الشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والفيوم، والدقهلية، والقليوبية، والمنيا، والوادى الجديد، والبحيرة، والقاهرة، واسيوط، والمنوفية، وقنا، وكفر الشيخ، وبني سويف، ومطروح، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.



واضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 303 عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 6 الاف و 170 تحليل دم وطفيليات واشعة، وعقد 11الف و 344 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 519 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.



من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة الشرقية بالكشف على 1845 مواطن، واجراء 142 فحص معملى، وعقد 241 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 14 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، فى حين قامت قوافل محافظة الجيزة بالكشف على 5 الاف و338 مواطن، واجراء 301 فحص معملى، وعقد 527 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 40 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وأضاف "مجاهد" أن القوافل التي تمت بمحافظة جنوب سيناء فقد تم الكشف على 459 مواطن، واجراء 63 فحص معملي ، كما تم عقد 54 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 20 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الفيوم فقامت بالكشف على 1175 مواطن، واجراء 112 فحص معملى، وعقد 165 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 39 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



واردف " مجاهد " أنه بمحافظة الدقهلية، فتم الكشف على 5 الاف و366 مواطن، واجراء 1245 فحص معملي، وعقد 3 الاف و700 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 49 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة القليوبية فتم الكشف على 3 الاف و167مواطن، واجراء 270 فحص معملى، وعقد 237 ندوة تثقيف صحى.



وتابع أنه بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3الاف و178مواطن، واجراء 435 فحص معملي، وعقد 560 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 52حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ، أما محافظة الوادي الجديد، فتم الكشف على 1606 مواطن، واجراء 100 فحص معملى، وعقد 133 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة البحيرة، بالكشف على 4 الاف و963مواطن، واجراء 867 فحص معملي، وعقد 783 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 93 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة القاهرة، فتم الكشف على 5 الاف و675 مواطن، واجراء 782 فحص معملى ، وعقد 900 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 76 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وفي محافظة اسيوط تم الكشف على 4 الاف و503 مواطن ، واجراء 399 فحص معملي، وعقد 564 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 67 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة المنوفية تم الكشف على 1813 مواطن، واجراء 291 فحص معملى، كما تم تحويل 8 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





واستطرد أن القوافل التى تمت بمحافظة قنا، قامت بالكشف على 673 مواطن، واجراء 17 فحص معملي ، وعقد 209 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 2485 مواطن، واجراء 300 فحص معملي، وعقد 2240 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 16 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وبالنسبة لمحافظة بنيىسويف، فتم الكشف على 936 مواطن، واجراء 111 فحص معملي، وعقد 139 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة فقط الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة مطروح فتم الكشف على 1163 مواطن، واجراء 75 فحص معملي، وعقد 117 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وبخصوص محافظة سوهاج، فتم الكشف على 679 مواطن، واجراء 207 فحص معملي، وعقد 120 ندوة تثقيف صحي، وبالنسبة لمحافظة الاقصر، فتم الكشف على 1248 مواطن، واجراء 79 فحص معملي، وعقد 305 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وأخيرا تم الكشف على 1487 مواطن بمحافظة أسوان، وإجراء 374 فحص معملي، وعقد 350 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 29 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.