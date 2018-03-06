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السفارة الأمريكية فى أنقرة تعيد فتح أبوابها الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:59 م
السفارة الأمريكية فى أنقرة تعيد فتح أبوابها الأربعاء المقبل تيلرسون وزير االخارجية الأمريكى





أ ف ب
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى أنقرة الثلاثاء أنها ستفتح أبوابها مجددا أمام العموم الأربعاء بعد إغلاق استمرّ يومين بسبب إنذار أمنى، أوقفت قوات الأمن التركية بعده أربعة أشخاص قالت أنهم خططوا لتنفيذ اعتداء على السفارة.

وصرّح المتحدث باسم السفارة ديفيد غاينر أن "سفارة الولايات المتحدة ستعمل بشكل طبيعى وستقدم خدماتها الاعتيادية اعتبارا من الأربعاء".

وأشاد ب"الدعم" الذى قدمته الشرطة التركية "لضمان أمن منشآتنا وموظفينا".

وأغلقت السفارة الأمريكية لدى تركيا، التى استهدفت عام 2013 بهجوم انتحارى تبنته جماعة يسارية متطرفة، أبوابها أمام العموم الإثنين والثلاثاء بسبب "انذار أمني" أعلنته مساء الأحد.

وبعد هذا الانذار، أفادت وسائل اعلام عن توقيف أربعة عراقيين خططوا بحسب قوات الأمن التركية لتنفيذ اعتداء على السفارة.

وأوقف المشتبه بهم فى مدينة شمشون على البحر الأسود (شمال) خلال عملية مداهمة.

وعززت السلطات التركية الإثنين الاجراءات الامنية فى أنقرة وأوقفت 12 شخصا "من جنسيات أجنبية" فى اطار تحقيق يستهدف تنظيم داعش ، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وشهدت تركيا فى السنوات الاخيرة اعتداءات دامية نسبت او تبناها متمردون اكراد او تنظيم داعش .

وشهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة توترا فى الأشهر الأخيرة. وتأخذ تركيا خصوصا على الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا التى تشنّ أنقرة عملية ضدها فى جيب عفرين بشمال غرب سوريا منذ 20 يناير.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة ارهابية، فى حين تدعو واشنطن أنقرة الى التركيز على محاربة تنظيم داعش .


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