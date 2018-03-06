السراج يدعو آمر اللواء السادس المتمركز بسبها لتأمين الحدود الجنوبية







كتب أحمد جمعة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسى الليبى القائد الأعلى للجيش الليبى فائز السراج اليوم الثلاثاء مع آمر اللواء السادس ومعاونه، وبحث الاجتماع تطورات الوضع الأمنى فى الجنوب، حيث يتمركز اللواء السادس.

وأصدر القائد الاعلى للجيش الليبى، بحسب بيان للمجلس الرئاسى، تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم اللواء السادس لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية، والتنسيق مع القوى الأمنية فى المنطقة.