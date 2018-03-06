السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لطالب لتجارته بالحشيش والترمادول

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، بمعاقبة أيمن طلعت، طالب بمعهد، بالسجن المشدد 3 سنوات و100 ألف جنية غرامة، لارتكابة جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم الخولي، و شادي رفقي عبد القتاح، وسكرتارية علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش والترامادول، و أقراص مخدرة "كلونازيبا" بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون تصريح للدفاع عن تحارته غير المشروعة.