الدولار يستقر مقابل الين مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية







رويترز

استقر الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع المخاوف بشأن حدوث حرب تجارية نتيجة لاقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى فى 16 شهرا مقابل عملة الملاذ الآمن الين أواخر الأسبوع الماضى مع سيطرة المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية فى الأسواق بعد أن أعلن ترامب خطته بشأن تعريفات الصلب والألومنيوم.

واستقر الدولار خلال الجلسة عند 106.22 ين. وأمس الاثنين ارتفع الدولار 0.4 %، مبتعدا عن أدنى مستوى للعملة الأمريكية فى 16 شهرا البالغ 105.24 ين والذى سجلته يوم الجمعة.

وأظهر الين رد فعل محدودا بعد أن قال محافظ بنك اليابان المركزى هاروهيكو كورودا اليوم إن هناك مخاطر نزولية على توقعات البنك المركزى بأن يبلغ التضخم المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة قرب السنة المالية التى تنتهى فى مارس 2020.

واستقرت العملة الكندية فى أحدث تداولات عند 1.2980 دولار كندى للدولارات الأمريكى. وأمس الاثنين سجل الدولار الكندى انخفاضا إلى 1.3002 مقابل الدولار الأمريكى، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو العام الماضى.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.2347 دولار ليتعافى بعد موجة بيع استمرت فترة وجيزة أمس الاثنين ترتبط بنتائج الانتخابات غير الحاسمة التى شهدتها إيطاليا فى مطلع الأسبوع.

وارتفع الدولار الأسترالى 0.1 % إلى 0.7770 دولار أمريكى. وكان رد الفعل محدودا على قرار بنك الاحتياطى الأسترالى الذى كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5 %.