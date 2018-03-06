الدفاع الروسية تعلن عن عودة قرابة 200 ألف لاجئ سورى إلى حلب







أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسى".

وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم تأمين أكثر من 1000 عائلة سورية للوصول إلى حلب والعودة إلى ديارهم فى منطقة "خفض التصعيد" إدلب".

وأشارت الوزارة، فى بيانهاـ إلى أن حوالى 20 ألف مدنى عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين فى محافظة "دير الزور" بمساعدة "مركز المصالحة الروسى"، موضحة أن مدينة "الرقة" ومخيم "الركبان" هما المنطقتان الوحيدتان فى سوريا اللتين يتم فيهما تجاهل القرار الأممى حول الهدنة الإنسانية، ودعت الوزارة، واشنطن إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى "الرقة" ومخيم "الركبان" للتعرف على الأوضاع عن كثب.