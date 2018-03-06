video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية تعلن عن عودة قرابة 200 ألف لاجئ سورى إلى حلب

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:06 م
الدفاع الروسية تعلن عن عودة قرابة 200 ألف لاجئ سورى إلى حلب لاجئين سوريين - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسى".

وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم تأمين أكثر من 1000 عائلة سورية للوصول إلى حلب والعودة إلى ديارهم فى منطقة "خفض التصعيد" إدلب".

وأشارت الوزارة، فى بيانهاـ إلى أن حوالى 20 ألف مدنى عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين فى محافظة "دير الزور" بمساعدة "مركز المصالحة الروسى"، موضحة أن مدينة "الرقة" ومخيم "الركبان" هما المنطقتان الوحيدتان فى سوريا اللتين يتم فيهما تجاهل القرار الأممى حول الهدنة الإنسانية، ودعت الوزارة، واشنطن إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى "الرقة" ومخيم "الركبان" للتعرف على الأوضاع عن كثب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فايننشال تايمز": ضغوط متزايدة على اللاجئين السوريين فى تركيا والأردن ولبنان

الداخلية الأردنية تدعو اللاجئين السوريين لتسوية أوضاعهم

سفير الكويت بالقاهرة: 7 ملايين لاجئ سورى.. والعالم يتابع الأزمة فى صمت (فيديو)

منظمة العمل الدولية: إفتتاح مركز توظيف بمخيم لاجئين سوريين بالأردن

بولندا تتعهد بدفع 10 ملايين دولار لتسكين اللاجئين السوريين فى لبنان

رئيس وزراء الأردن يبحث مع مفوض أممى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين

اخبار عربية

وزارة الدفاع الروسية

لاجئين سوريين

اخبار العرب

الحرب فى سوريا

مدينة حلب

مركز المصالحة الروسى




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة