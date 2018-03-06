الدفاع الروسية: الإدعاء العسكرى يبدأ التحقيق فى حادثة تحطم طائرة النقل بسوريا







وكالات الانباء

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإدعاء العسكرى الرئيسى بدأ التحقيق فى حادثة تحطم طائرة النقل "آن-26" فى حميميم.

وأضافت الوزارة أنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق نارى على الطائرة"، مؤكدة أن اللجنة ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت تحطم طائرة النقل فى قاعدة جوية روسية فى سوريا، وأكدت الوزارة مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وهم 26 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وأشارت المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة ربما يكون خللا فنيا.

وقالت وسائل إعلام روسية أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها فى مطار حميميم، وأوضحت الدفاع الروسية أنها ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".