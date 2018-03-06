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الداخلية تضبط 46 ألف هارب و494 قضية تموينية وربع مليون واقعة سرقة كهرباء

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:35 م
الداخلية تضبط 46 ألف هارب و494 قضية تموينية وربع مليون واقعة سرقة كهرباء اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط "118 قضية مخدرات، 67 متهم ومراقب هارب، 5 تشكيل عصابى، إعادة 22 سيارة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 46778 حكم قضائى متنوع".

وعلى جانب أخر، نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط قضية مواد بترولية، وإسطوانات البوتاجاز ، و138 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة والإستيلاء عليها، و73 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 494 قضية فى مجال " المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"،و27 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و18 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

وبدورها، نجحت شرطة الكهرباء في  ضبط  246128 قضية سرقة تيار كهربائى، و 650  مخالفة شروط التعاقد، وتم تحصيل  230021 غرامة فى قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل232  مخالفة شروط التعاقد ، وتم تنفيذ  16451 جنحة حبس

 

 


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