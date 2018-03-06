الداخلية تضبط شخص اخترق 100 صفحة على فيس بوك ليبتز أصحابها







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخص لاختراقه عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والاستيلاء عليها لابتزاز أصحابها والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل استرجاع تلك الحسابات.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغاً من عدد من المواطنين بتضررهم من قيام مجهول بسرقة حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإرسال رسائل نصية للهواتف المحمولة الخاصة بهم تتضمن طلب مبالغ مالية من خلال تحويل رصيد مقابل إعادة حساباتهم.\

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ى" مقيم أشمون بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبط المتهم، وبالتفتيش تم ضبط هاتف محمول و4 شرائح لأرقام تليفون مختلفة، وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة وقيامه بسرقة 100 حساب آخر، واعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.