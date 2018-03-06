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الداخلية تداهم بؤر اجرامية وتضبط 86 قطعة سلاح بينها رشاشات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:12 م
الداخلية تداهم بؤر اجرامية وتضبط 86 قطعة سلاح بينها رشاشات أسلحة نارية ـ أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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داهم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الاجرامية لملاحقة حائزي السلاح غير المرخص على مستوى الجمهورية.

 

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة فى ضبط 77 متهم وبحوزتهم 86 قطعة سلاح نارى ، بينها رشاشات وبنادق آلية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمواحهة وضبط الجريمة بشتى صورها ومن بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز، حيازة "، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على مستوى الجمهورية.

 


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