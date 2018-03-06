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الداخلية تحبط محاولة "الباشا" تهريب 830 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:15 م
الداخلية تحبط محاولة "الباشا" تهريب 830 قرص مخدر عبر مطار القاهرة مخدرات ـ أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، ضبطت أحد الركاب لدى محاولة تهريب 830 قرص مخدر إلى إحدى الدول العربية.

بدأت الواقعة أثناء  إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة مع ركاب طائرة متجهة لإحدى الدول العربية إشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب المصرى "باشا.ع" عامل ، ومقيم بمحافظة كفرالشيخ أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 830 قرص مخدر، مخبأة داخل عبوة مواد غذائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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