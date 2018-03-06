الداخلية العراقية تعتقل عنصرين من "داعش" فى ديالى

الداخلية العراقية تعتقل عنصرين من "داعش" فى ديالىالثلاثاء، 06 مارس 2018 06:25 م
وزارة الداخلية العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابى ضمن ما يسمى بـ"ولاية ديالى" فرا إلى بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية يلقون القبض على متهمين اثنين ينتميان لداعش ضمن ما يسمى ولاية ديالى فرا إلى محافظة بغداد للابتعاد عن أعين الأجهزة الأمنية".
وأضاف أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية وأوامر قضائية كمين محكم لإتمام الواجب وإحالتهما إلى القضاء.
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