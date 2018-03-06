الخميس.. تيريزا ماى تجرى محادثات مع محمد بن سلمان بمقر إقامتها الريفى

رويترز

قالت مصادر دبلوماسية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، ستجرى محادثات مع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، فى مقر إقامتها الريفى يوم الخميس، وذلك فى إشارة أخرى إلى الأهمية التى توليها لندن للزيارة.

وقالت المصادر اليوم الثلاثاء، إن اللقاء فى قصر تشيكرز، الذي يعود إلى القرن السادس عشر ويقع على بعد 60 كيلومترا شمال غربى لندن، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر فى مكتب ماى فى لندن غدا الأربعاء أعلن عنه سابقا.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.