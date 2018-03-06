الحشد الشعبى العراقى: مقتل انتحارى وضبط وكر لتنظيم "داعش" شمال شرقى بعقوبة

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أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقي، اليوم الثلاثاء، ضبط وكر لتنظيم "داعش" الإرهابى فى جبل صخرى فى عمق تلال حمرين شمال شرقى ب‍عقوبة.

وأوضح الحشد الشعبى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات اللواء 24 فى الحشد الشعبي، تمكنت من ضبط وكر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتمكنت من قتل انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا بعد محاصرته داخلها فى عملية نوعية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

كان مسؤول محلى فى محافظة ديالى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، مقتل انتحاريين اثنين، عقب محاصرتهما فى منطقة الحفاير شمال شرقى المحافظة.