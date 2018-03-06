الحرس الوطنى التونسى يضبط خلية تسفير ودعم للعناصر الإرهابية بليبيا

الحرس الوطنى التونسى يضبط خلية تسفير ودعم للعناصر الإرهابية بليبياالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:00 ص
الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ
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تمكن الحرس الوطنى التونسي، من الكشف عن خلية تسفير ودعم للعناصر الإرهابية بليبيا تنشط تحت قيادة الناطق الرسمى لتنظيم أنصار الشريعة المحضور سيف الدين الرايسي.
وقد تم القبض على 6 عناصر للخلية وتم إحالتهم إلى الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب بالعوينة، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.
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