video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى بالغوطة الشرقية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:11 م
الجيش السورى يسيطر على المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى بالغوطة الشرقية الجيش السورى- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

 ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش السورى استعادت كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون - فى وقت سابق اليوم - جراء سقوط قذائف صاروخية على حى باب توما ومدينة جرمان بالعاصمة السورية دمشق وريفها، فيما تمكن الجيش السورى أمس من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة.

 

من ناحية أخرى،  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القافلة الأممية، التى دخلت الغوطة الشرقية، كانت على استعداد لإجلاء ما يصل إلى 1000 مدنى لكنها لم تتمكن من إجلاء سوى 13 شخصا فقط من بينهم 5 أطفال.


وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، إن مركز المصالحة الروسى تمكن أمس الاثنين، من تنسيق دخول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية ضمت 46 شاحنة محملة بـ247 طنا من المواد الغذائية والضروريات الأساسية للمدنيين.


وأضافت أن 14 شاحنة منها لم تتمكن من إفراغ كامل حمولتها بسبب احتدام الوضع الأمنى وإطلاق النار الذى اضطرها للمغادرة، على أن تعود لاحقا فى قوام قافلة مساعدات أخرى.
ومن جانبها، أفادت مصادر سورية بأن القافلة تعرضت الليلة الماضية لإطلاق النار من عناصر (جبهة النصرة) وسط اشتباكات اندلعت بين المجموعات المسلحة لاختلافها على تقاسم المعونات الإنسانية التى حملتها القافلة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الروسى: سمحنا لمقاتلى المعارضة بمغادرة الغوطة الشرقية خلال الهدنة

الأردن يدعو إلى "وقف فورى" لإطلاق النار فى الغوطة الشرقية

الجيش السورى

سوريا

اخبار سوريا

الغوطة الشرقية




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة