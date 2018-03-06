الجيش السورى يسيطر على المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى بالغوطة الشرقية







أ ش أ

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش السورى استعادت كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون - فى وقت سابق اليوم - جراء سقوط قذائف صاروخية على حى باب توما ومدينة جرمان بالعاصمة السورية دمشق وريفها، فيما تمكن الجيش السورى أمس من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية فى الغوطة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القافلة الأممية، التى دخلت الغوطة الشرقية، كانت على استعداد لإجلاء ما يصل إلى 1000 مدنى لكنها لم تتمكن من إجلاء سوى 13 شخصا فقط من بينهم 5 أطفال.



وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، إن مركز المصالحة الروسى تمكن أمس الاثنين، من تنسيق دخول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية ضمت 46 شاحنة محملة بـ247 طنا من المواد الغذائية والضروريات الأساسية للمدنيين.



وأضافت أن 14 شاحنة منها لم تتمكن من إفراغ كامل حمولتها بسبب احتدام الوضع الأمنى وإطلاق النار الذى اضطرها للمغادرة، على أن تعود لاحقا فى قوام قافلة مساعدات أخرى.

ومن جانبها، أفادت مصادر سورية بأن القافلة تعرضت الليلة الماضية لإطلاق النار من عناصر (جبهة النصرة) وسط اشتباكات اندلعت بين المجموعات المسلحة لاختلافها على تقاسم المعونات الإنسانية التى حملتها القافلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسي".