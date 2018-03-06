الجيش الباكستانى يُسقط طائرة تجسس هندية على الحدود بين البلدين







أ ش أ

أعلن الجيش الباكستانى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة بدون طيار هندية للتجسس اخترقت خط السيطرة فى قطاع (شيريكوت) على الحدود بين البلدين.

ذكرت الخبر شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.



يُشار إلى أن هذه النوع من الطائرات يستخدمها الجيش الهندى غالباً للتجسس والتعرف على مواقع الجيش الباكستانى على طول خط السيطرة فى هذا القطاع، حيث أن التوترات على هذا الخط الحدودى قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ مجئ حكومة رئيس الوزراء الهندى الحالى ناريندرا مودى عام 2014.