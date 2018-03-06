الجمارك توقع عقد توريد وتركيب جهازين جديدين للفحص بالأشعة







كتب : أحمد يعقوب

وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، منذ لحظات عقد توريد وتركيب جهازين من أجهزة الثابتة للفحص بالأشعة للطرود والبالتات مع ليث ميشيل شداد مدير المبيعات الإقليمى بالشرق الأوسط لشركة رابيسكان الإنجليزية للأنظمة الأمنية.

ويأتى التوقيع على العقد لهذين الجهازين ضمن مجموعة من الأجهزة التى سيتم تركيبها ضمن المرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك، والتى من المقرر أن يتم فيها توريد وتركيب عدد 100 جهاز لفحص الأمتعة والبضائع فى المنافذ والموانئ والمطارات المصرية لتأمين المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتجفيف منابع التهرب الجمركي وتجفيف منابعه وتيسير وتسهيل التجارة المشروعة والسيطرة.

كما تم استكمال التوقيع على بعض الملاحق الخاصة بالعقود السابقة مع شركة فالكون للأنظمة الفنية والأمنية.

وتبلغ قيمة الأجهزة التى سيتم توريدها وتركيبها خلال المرحلة الأولى من منظومة الإحتياجات المستقبلية 32 مليون دولار أمريكى.

يذكر أنه يوم 5 فبراير الماضى وقعت مصلحة الجمارك على عقود توريد وتركيب عدد 26 جهازا للفحص بالأشعة مع شركة فالكون للأنظمة الأمنية كما وقعت أيضا يوم 14 فبراير الماضى عقد توريد وتركيب 28 جهازًا للفحص بالأشعة من موديل Provision2 والتى تعد أحدث أجهزة الفحص للافراد فى العالم مع شركة L3 SDS للأنظمة الأمنية ،ووقعت أيضا فى 18 فبراير الماضى على عقد توريد وتركيب 15 جهاز من أجهزة الفحص بالأشعة عبارة عن 9 أجهزة ثابته لفحص المركبات و6 سيارات ( موبيل ) فحص بالأشعة متحركة.

وتتضمن المرحلة الثانية من منظومة الاحتياجات المستقبلية تركيب عدد 66 جهاز فى المرحلة الثانية لتغطي منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

ومن المعروف أنه يتم حاليا التشغيل التجريبى والفعلى لعدد 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الإستلام النهائى المتوقع فى نهاية النصف الأول من عام 2018 .

وتم التوقيع بحضور كل من عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومدحت حسنين رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية، وثناء الزهيرى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية، والدكتور أحمد صبيح رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومحمد يوسف، مدير عام المشتريات، والدكتور محمود الشريف، العضو المنتدب لشركة فالكون للأنظمة الفنية والأمنية الوكيل الوحيد بمصر والشرق الأوسط، وعدد كبير من قيادات مصلحة الجمارك.