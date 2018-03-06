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الجبير يدافع عن الحرب فى اليمن قبل زيارة ولى العهد السعودى لبريطانيا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:05 م
الجبير يدافع عن الحرب فى اليمن قبل زيارة ولى العهد السعودى لبريطانيا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير





لندن (أ ف ب)
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دافع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الثلاثاء، عن الحرب "العادلة" التى تشنها بلاده فى اليمن، بعد زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا.

وقال الجير لراديو 4 التابع لبى بى سى "إنهم ينتقدوننا بسبب الحرب فى اليمن التى لم نكن نرغب بها ولكنها فرضت علينا".

كما ستنظم جماعة "أنقذوا الأطفال" تحركا رفضا للنزاع بوضع تمثال بالحجم الطبيعى لطفل بالقرب من البرلمان "للفت الأنظار إلى العنف الذى تشارك القنابل البريطانية الصنع فى تغذيته".

وعن "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودى المعتمد على النفط، قال الجبير إن بريطانيا ستكون من أكبر المستفيدين.

 


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